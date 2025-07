「ロウン 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN - Time to Say Goodbye -」 2025年9月より配信される新作時代劇「濁流」への期待も高まっているロウン。入隊による"しばしのお別れ"を前に、今年5月に開催されたファンミーティング「ROWOON 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN -Time to Say Goodbye-」が7月26日(土)にテレ朝チャンネル1にて独占初放送される。かつて在籍したボーイズグループ・SF9 ではリードボ