Age Factoryが、7月16日(水)に配信した6thアルバム『Sono nanika in my daze』のリリースツアー「Age Factory presents ”Sono nanika in my daze” Release Tour 2025」のゲストアクトを発表した。10月13日(月・祝)のZepp Sapporo公演には04 Limited Sazabys、10月19日(日)のZepp Fukuoka公演にはTHE ORAL CIGARETTESが出演する。本ツアーは全公演ワンマンで開催され、ゲストを迎えるのはこの2公演のみとなっている。チケッ