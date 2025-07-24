¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/24¡ÛÎø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶­³¦Àþ¡Ù¤¬¡¢9·î3Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ë4¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡õÅÄÃæ·½¤¬¥­¥¹¢¡¿·Îø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶­³¦Àþ¡×ÇÛ¿®·èÄêAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î