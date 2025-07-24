U-20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬7·î24Æü¡¢U-20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¤ÎÍ½Áª¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï°æ¿¬ÌÀ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£U-20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤¬¡¢8·î6Æü¤ÎU-19¥°¥¢¥à½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Âè2Àï¤Ç¤ÏU-19¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢Âè3Àï¤Ç¤ÏU-19¥¤¥é¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£U-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª³Æ¥°¥ë¡¼¥×1°Ì¤Î8¥Á¡¼¥à¤È¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Î¤¦¤ÁÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ò²Ã