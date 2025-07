チャールズ国王はがん治療が続く中、自身の健康状態について珍しくコメントした。7月22日、チャールズ国王はカミラ王妃と共にニューマーケット訪問後に街を歩いている途中、地元の人々と交流した。その中でがんサバイバーのリー・ハーマン氏は、国王との会話の中で、「彼(国王)に調子はどうかと聞いたところ、『今はだいぶ良くなった』とし、『そういうものさ(just one of those things)』と言っていた」というやり取りをした