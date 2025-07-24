Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£²£²Æü¤Î£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢£²£°ÆüÅê³«É¼¤ÎÆàÎÉ»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô£³£¹¡Ë¤Ç¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¶È¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê£³£´¡Ë¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¿Í¤Ë¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë»þ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸µ¡¹ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿