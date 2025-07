GoogleのAIアシスタント「Gemini」に動画生成AI「Veo 2」を利用した動画生成機能が追加されたのに続いて、YouTubeとGoogleフォトにも「Veo 2」を利用した「写真から動画への変換機能」が搭載されました。YouTube Shorts introduces new creation tools - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/new-shorts-creation-tools-2025/Google Photos adds new AI tools including Photo to Video and Remixhttps://blog.googl