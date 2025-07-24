ÂçÀª¤ÏÁê¼ê¼çË¤¹¶Î¬¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×Âè1Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤¬7·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¥Ñ¤¬5¡Ý1¤ÈÁ´¥»¤ò²¼¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àª¤¬°ÕÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÎÏ¿Ô¤­¤¿¡Äº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë·è¾¡2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¥·¡¼¥óÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄÈ¯°Æ¤Î¥¬¥é¥Ý¥óÂÇÀþ¤Ç¡Ö2ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÆÜµÜÍµ¿¿¤Ï3²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£¸µ¥Á¡¼¥à¥á