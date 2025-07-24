ÂçÃ«¤¬5ÀïÏ¢È¯¤Î37¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£9²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Îº¸Íã¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë5ÀïÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬37¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥óÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç37¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸Ãæ´ÖÀÊ¾åÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢ÂÇµåÂ®