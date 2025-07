【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日向坂46松田好花がゲスト出演!富田鈴花とのユニット“花ちゃんズ”としてパフォーマンス 日向坂46の富田鈴花が7月23日に立川ステージガーデンで開催した初のソロライブ『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』の模様が、8月24日19時よりMTVにて放送されることが決定した。 14thシングル「Love yourself!」の活動をもって日向坂46から卒業する、富