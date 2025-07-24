¥×¥íÌîµå¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Á°È¾Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ò¤ÈºÝÌÜÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²°Ì¤ÎDeNA¤Ë9.£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÅðÎÝ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤È¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²òÀâ¼Ô¤Î°ËÀª¹§É×»á¤Ï¡Öºå¿À¤Ï·è¤·¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂÇÀþ¤Ë