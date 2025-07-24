¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬¹¥¤­¤Ê½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê½÷Í¥7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡õßÀ²ÈÎ´°ì¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥³¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç½÷Áõ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿·Ý¿Í¤¬¥¬¥Á½÷Áõ¤·No.1¤ò¶¥¤¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥¤½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Í¤ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏSnow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡£¿·»³¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥´¥Ç¥­²ñ¼Ò°÷¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤¤¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î