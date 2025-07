近年はAIを科学研究に応用しようとする試みが進行しており、Googleが科学者向けAIアシスタント「AI co-scientist」を発表したり、科学研究を自動化するエージェントシステム「Robin」によって新しい科学的知見を得ることに成功したりしています。物理学の分野でもAIが強力なツールになりつつあるとして、どのようにAIが活用されているのかを科学系ニュースサイトのQuanta Magazineがまとめています。AI Comes Up with Bizarre Phys