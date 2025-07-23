¢¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025Âè1Àï¡¦Á´¥Ñ5¡½1Á´¥»¡Ê23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡ËÁ´¥Ñ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬µå±ã½éºÓÇÛ¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¥¹¥¿¥á¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£2²ó¤Ë¤ÏÀÖ¶Ì¤Î4ÈÖ¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÜµÜ¡¢¼ã·î¤ÈËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àª¤Î°ìÈ¯¤â¤¢¤ê¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê