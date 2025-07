X JAPANのYOSHIKIさんが自身の公式Xで、今月22日に亡くなった英国のミュージシャン、オジー・オズボーンさんを追悼しました。 【写真を見る】【 YOSHIKI 】オジー・オズボーンさんを追悼 “ハードロックやヘヴィメタルに関わる誰もが彼の影響を受けた。もちろん僕も” YOSHIKIさんは、全文を英語で投稿。 “Sad to hear the legend has passed.” (レジェンドが亡くなったと聞いて悲しい) “Anyone involved in H