¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥­¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾Åç²Ö(35)¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥Í¥¤¥ë¥«¥é¡¼¤òÌÂ¤Ã¤ÆËèÄ«¿©¤Ù¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¥«¥é¡¼²Æ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ÇËèÆü¥Õ¥ë¡¼¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ê¤ÈÂ­¤Î¥Í¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤