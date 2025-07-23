¡þ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025Âè1ÀïÁ´¥Ñ¡½Á´¥»¡Ê2025Ç¯7·î23Æüµþ¥»¥éD¡Ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×Âè1Àï¤Ï23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸á¸å6»þ30Ê¬¤Î»î¹ç³«»Ï¤ËÀèÎ©¤ÁÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á´¥Ñ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡ÈÈëµ»¡É¥¬¥é¥Ý¥ó¤Ç·èÄê¡£4ÈÖ¤Ï¼«·³¤Î¼çË¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¸«»ö¤Ë°ú¤­Åö¤Æ¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç