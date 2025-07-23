¥°¥Ã¥Á¡ÊGUCCI¡Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥ª¥Ô¡¼¡ÊCatherine Opie¡Ë¤¬»£±Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹­¹ð¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖTHE GUCCI PORTRAIT SERIES¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Courtesy of GucciËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢À¤Âå¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë42¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¸ÇÍ­¤ÎÊª¸ì¤È»ëÅÀ¤ò¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾ÓÁü¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿Í¡É¤È¡È°áÉþ¡É¤Î´Ø·¸À­¤ò¿¼