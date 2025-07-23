Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òºÝÎ©¤¿¤»¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾¸µ³¨Î¤²Ö(29)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬?¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î»³ÇÀ¶È¸ø±à¡×¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤ò»¶ºö¤·¤¿¾¾¸µ¡£ºé¤­¸Ø¤ëÇØ¾æ¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤Ç¡¢¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ò¤Þ¤ï¤ê