¢¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡¦Á´¥Ñ¡½Á´¥»¡ÊÂè1Àï¡á23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ÆÁ´¥»¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¨¤¿¿ù»³¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Î¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï¤¤¤±