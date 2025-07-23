¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖX-GUN¡Ê¥Ð¥Ä¥°¥ó¡Ë¡×¤ÎÀ¾Èø½¨µ®»á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¡£¡Ö3154É¼¡ØºÇ¹â¤è¡ª¡ª¡ª¡Ù¡×¡ÖX-GUN¡×¤ÏÀ¾Èø»á¤È¤µ¤¬¤Í¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢1990Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥­¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£À¾Èø»á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë»°¶¿»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¤Û¤«¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥Ñ¡¼