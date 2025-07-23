Ë®²è¥Û¥é¡¼»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ 23.4 ²¯±ß¤òµ­Ï¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¡£¤½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤¬7·î25Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤Ë½»¤ß¤Ä¤Å¤±¤ë¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Ë¤è¤ë¡Ø»ö¸ÎÊª·ï²øÃÌ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(Æó¸«½ñË¼)¡£¡Ö¶²¤¹¤®¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·× 40ËüÉô¤òµ­