「ドジャース７−１０ツインズ」（２２日、ロサンゼルス）ドジャースは１０失点で敗戦も、大谷翔平投手が九回２死から左翼席へ４試合連発の３６号２ランを放った。大谷は初回、三回に三振し、前日の第２打席から５打席連続三振。その後も五回は中飛、七回は二ゴロに倒れていた。だが、九回２死三塁の打席で、守護神デュランが投じた外角低め１６１キロスプリットを仕留め、左翼席へ一発を放った。試合後、ロバーツ監督は４