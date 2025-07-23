ÇÐÍ¥¡¦µÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿µ±¤­¤ò¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¥¿¥¤¥È¤á¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÂô¤ê¤¨23Ç¯6·î¤«¤é¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÂô¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÂô¤Ë¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¿Í´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£È©¼«ÂÎ¤ÎÈþ