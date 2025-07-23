パソナグループは７日ぶりに反発した。同社は２２日の取引終了後、投資ファンド「ＭｅｒｃｕｒｙＡＩＦＬＮＰＶ.Ｃ.Ｉ.Ｃ」から８月２２日の株主総会の議案に関する株主提案を受け取ったと発表しており、これを材料視した買いが入った。同ファンドはパソナＧに株主資本配当率（ＤＯＥ）８％に相当する配当の実施を提案した。また、関連当事者取引（寄付）の情報開示に関する定款の一部変更の株式提案も行った。なお、