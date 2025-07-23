【Wonder Festival 2025 Summer】 会場：幕張メッセ 国際展示場 開催日：7月27日 ブース番号：7-08 Myethosは、フィギュア「FairyTale - Another 白鳥の湖」の制作決定を発表した。 本フィギュアは同社オリジナルフィギュアシリーズ「FairyTale - Another」シリーズ新作。「白鳥の湖」をモチーフにフィギュア化したものとなっている。