Image: John Gress Media Inc / Shutterstock.com iPhoneで一時代を築いたApple（アップル）も世代交代の時期？ 2011年にAppleのCEOへ就任したティム・クック。2025年で就任から14年が経過しており、スティーブ・ジョブスと並ぶほど長期間CEOとして鎮座しています。そんななか、Bloomberg（ブルームバーグ）は、Appleの株価が今年、Microsoft（マイクロソフト）やMeta（メタ）などのライバル