三亜国際免税城。（５月２９日、ドローンから、三亜＝新華社記者／楊冠宇）【新華社北京7月23日】中国国家発展改革委員会の王昌林（おう・しょうりん）副主任は23日、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」の開始時期が、党中央の承認を経て2025年12月18日に決定したと明らかにした。自由貿易港としての整備が進む海南島では「関税ゼロ」の取り組みが加速しており、「封関」は