【メタバース活用パッケージbyGMOペパボ】 7月23日より開始 GMOペパボは、企業・自治体などのメタバース活用をまるごと支援するサービス「メタバース活用パッケージbyGMOペパボ」を7月23日より開始する。また、自治体向けに特化したプラン「自治体向けメタバース活用支援プラン」の提供も開始される。 同社は、「マーケティングやイベント、