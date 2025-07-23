石破茂首相は23日午後、自民党の麻生太郎最高顧問、菅義偉副総裁、岸田文雄前首相と党本部で会談した。森山裕幹事長が同席した。参院選で大敗しながらも続投を表明した意図を説明し、今後の対応を協議する見通しだ。