23日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝146円93銭前後と、前日午後5時時点に比べ77銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円43銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース