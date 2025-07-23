中国の6月の社会全体の電力消費量は前年同期比5．4％増の8670億キロワット時（kWh）に達したことが21日、国家エネルギー局が発表したデータから分かった。産業別に見ると、6月の第一次産業の電力消費量は同4．9％増の133億kWh、第二次産業は同3．2％増の5488億kWh、第三次産業は同9．0％増の1758億kWhだった。都市部・農村部の一般家庭の電力消費量は同10．8％増の1291億kWh。1-6月の社会全体の電力消費量は累計で同3．7％増の4兆8