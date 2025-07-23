「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在でインフォメティスが「買い予想数上昇」２位となっている。 インフォメテは朝方に１１６円高の１８２８円まで買われる場面があったが、その後は利益確定売りに値を消し、後場はマイナス圏で推移している。前月下旬に、同社が推進した世界初の機器分離推定技術（ＮＩＬＭ）に関する国際標準規格が発行されたことを発表し、これを受けて急速人