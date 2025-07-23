◇インターリーグドジャース―ツインズ（2025年7月22日ロサンゼルス）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が22日（日本時間23日）、本拠でのツインズ戦に「7番・二塁」で先発出場。3点を追う6回に2点打、さらには盗塁を決め躍動した。第2打席までは一ゴロ、空振り三振と凡退が続いたが、3―6と3点を勝ち越された直後の6回2死二、三塁から相手4番手右腕・バーランドの初球、低めの直球を捉え、中前に運ぶ2点