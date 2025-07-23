K-POPレジェンドの帰還だ。【写真】一日で2人の女性と熱愛説出たH.O.T.メンバー東方神起やBoA、など、数々の人気グループを輩出してきたSMエンターテインメント。そのK-POP第1世代の象徴ともいえるアイドルグループ「H.O.T.」が、超大型K-POPフェスティバル『HANTEO MUSIC FESTIVAL』にヘッドライナーとして出演することが決定した。7月23日、イベントを主催するHANTEOグローバルは「9月6日・7日の2日間、ソウル・ワールドカップ競