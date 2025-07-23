【MINTIA × ONE PIECE】 期間：7月24日～ セブン-イレブンは、清涼菓子「MINTIA（ミンティア）」とアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」のコラボキャンペーンを7月24日より開始する。 全国のセブン-イレブンで、「ミンティア ブリーズ」を2個購入すると、「ワンピース」のオリジナルシリコンケースが貰えるキャンペーンが実施。ケースはシリ