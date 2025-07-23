◆第１０７回全国高校野球選手権大会東東京大会▽準々決勝帝京２―６岩倉（２３日・神宮）岩倉が昨夏準優勝の帝京を破り、準決勝進出を決めた。２回２死二塁、河村柊希捕手（２年）が左翼席へ２ランを放ち先制。さらに５―１で迎えた８回１死、左翼席へソロを放った。河村は「９番・捕手」として先発。帝京戦に向けて河村は「直球の高めを備えていた」。前日に打撃マシンで、高めの直球を打てるように打撃練習を繰り返し