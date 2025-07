そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、11月1日~3日の3日間にわたるワンマンライブを神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。 (関連:After the Rainというユニットの価値を再確認そらる VS まふまふ、歌で繰り広げた熱戦) 本情報は、そらる活動17周年記念YouTube生配信にて発表されたもの。After the Rainのワンマンライブは、2024年8月にLaLa arena TOKYO-BAYで開催されて以来1年3カ月ぶりとな