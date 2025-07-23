23日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝146円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ78銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円47銭前後と13銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース