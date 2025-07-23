¡þMLB ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤¬¸åÈ¾Àï1È¯ÌÜ¤Î39¹æ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤â¸åÈ¾Àï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬3»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥¸¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Áª¼ê¤¬3Àï5È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø¸þ¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤­¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿ô¤ÏÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë