7月31日（日本時間8月1日）にトレード期限が迫る中、各球団の動向に関する報道が過熱してきた。米地元メディア『ドジャース・ウェイ』は21日（同22日）、ドジャースの補強プランに言及。「マイケル・コンフォート外野手の代役候補4人」と題し、獲得可能性の高い選手たちを取り上げた。 ■IL入り多い投手陣の補強も必須か ナ・リーグ西地区首位に立ちながら、21日（同22日）の試合を終えた段階で、