2025年6月にイスラエルがイランに対する先制攻撃を実施したことによって勃発した紛争では、破壊力のある兵器だけではなく、ハッキングやサイバー攻撃といった情報戦も加熱しています。セキュリティ研究者による調査によると、イラン人のiPhone12台以上がスパイウェアの標的となっており、Appleから脅威通知が送られていることが明らかになりました。Wartime Cyber Crackdown and the Emergence of Mercenary Spyware Attacks - Mia