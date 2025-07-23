１６日、西蔵自治区シガツェ市ナムリン県で本番前の果拉村少年蔵劇団の団員に衣装を整えるよう促す教師（右）。（シガツェ＝新華社記者／李鑫）【新華社シガツェ7月23日】中国西蔵自治区日喀則（シガツェ）市南木林（ナムリン）県に伝わる蔵劇（チベット族の演劇）湘巴蔵劇は、青仮面派と呼ばれる流派に属し、悠久の歴史を持つ。蔵劇は2006年に、第1次国家級無形文化遺産に登録された。南木林県ではここ数年、住民向け