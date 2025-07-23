NEXTは、月額契約不要・都度チャージ式のモバイルWi-Fiを取り扱うブランド「Free-Style Wi-Fi」において、バッテリーレス設計の新端末「MacaroonIV(マカロンフォー)」を2025年7月23日(水)10時より販売開始します。 Free-Style Wi-Fi「MacaroonIV(マカロンフォー)」  NEXTは、月額契約不要・都度チャージ式のモバイルWi-Fiを取り扱うブランド「Free-Style Wi-Fi」において、バッテリーレス設計の新端末「MacaroonIV(