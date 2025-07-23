◆米大リーグカブス―ロイヤルズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手が２２日（日本時間２３日）、本拠のロイヤルズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、７回無死満塁で中前タイムリーを放ち、連続打席無安打を１７で止めた。鈴木は１８日（同１９日）のレッドソックスとの後半戦初戦、第１打席にいきなり先制３ランを放ち、次打席は左前安打。ところが、その後は好打が野手の正面を突く