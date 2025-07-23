内田日銀副総裁経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ 日本経済は、一部に弱めの動きも、緩やかに回復。先行きは、各国の通商政策等の影響を受けて成長ペースは鈍化と考えられるが、その後は、海外経済が緩やかな成長経路に復していくもとで、成長率を高めていく もっとも、各国の通商政策等の今後の展開やその内外経済・物価に及ぼす影響に関する不確実性は極めて高い状況 米国が打ち出した一連