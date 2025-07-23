【モデルプレス＝2025/07/23】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が22日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。将来的に高知県への移住を視野に入れていることを明かした。【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目◆山里亮太、妻・蒼井優との高知県移住の夢を告白自身は鹿児島県出身の千葉県育ちでありながらも、高知県の観光特使、よさこい宣伝部長を務めている山里。
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