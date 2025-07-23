【PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション】 7月23日 予約受付開始 ビックカメラ.comにて「PlayStation5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」などの予約受付が本日7月23日10時頃に実施された。 「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」はソニー・インタラクティブエンタテインメ