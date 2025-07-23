１９日、青島国際友好都市交流月間のイベントの一つ「青島国際友誼の森始動式」の様子。（青島＝新華社配信）【新華社青島7月23日】中国山東省青島市で19日、青島国際友好都市交流月間の開幕式が行われた。日本から山口県下関市の島崎敏幸副市長が出席し、青島と友好交流することで、相互学習を促進し、互いの経験を共有し、より魅力的で美しい観光地を共に目指すことができると述べた。青島市は中国初の沿海開放都市の一つで