ドライヤーの熱さや時間が憂うつに感じる季節。そんな夏～秋にかけてのお悩みに応える、サボリーノの「速く乾かスプレー NA OS」が、2025年8月4日より数量限定で登場します。人気の時短ヘアケアシリーズから、秋の訪れを感じさせる金木犀の香りがふんわり香る1本♡髪を速く乾かしながら、指通りなめらかなツヤ髪に導く補修成分も配合。暑い日のケアをスマートに、美しく変えてくれる注目